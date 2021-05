Medicii britanici, îngrijoraţi de decizia autorităţilor de a relaxa, de luni, restricţiile din Anglia Medicii britanici si-au exprimat ingrijorarea legata de anuntul guvernului cu privire la relaxarea, incepand de luni, a restrictiilor de pe teritoriul Angliei in contextul in care varianta indiana a coronavirusului se raspandeste cu rapiditate. Maine, in Anglia, intra in vigoare etapa a treia a planului guvernamental de relaxare a masurilor de restrictie. De maine sunt permise evenimentele cu desfasurare in spatii inchise si se renunta la majoritatea restrictiilor privind regulile sociale in exterior insa ridicarea tuturor acestor restrictii sunt puse sub semnul intrebarii in contextul raspandirii… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

