Medicii avertizează: masa de Sărbători poate declanșa dependența de mâncare pe termen lung și să ducă la obezitate Sarbatorile de iarna inseamna pentru majoritatea romanilor și mese indestulate, cu preparate tradiționale bogate in grasimi și zahar. Multe dintre acestea, fie ca vorbim de alimente pregatite in casa ori cumparate din magazine, sunt considerate hiper-palatabile, hiper-placute la gust, cu potențatori de aroma și multe zaharuri, ce pot declanșa inclusiv o forma de dependența. „Exista acest obicei in Romania ca masa de sarbatori sa fie indestulata, bogata in alimente tradiționale, cu multa carne, grasime, garnituri, sosuri, cozonaci și multe alte tipuri de dulciuri. Este, practic, o perioada de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

