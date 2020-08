Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta perioada, cea mai mare presiune este pe sistemul medical iar lipsa aparaturii vitale, in contextul pandemiei, poate deveni dramatica. Capacitatea spitalelor de a interveni si gestiona cazurile de contaminare trebuie cu prioritate intarita, iar medicii, aflati in prima linie, au nevoie de…

- Florin Filimon locuieste in orasul spaniol Zaragoza. Recent a trecut printr-o experienta crunta dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus. Culmea e ca a adus virusul din Romania, scrie Digi24.roRomanul a stat internat in spital din martie pana la sfarșitul lunii mai. A avut plamanii foarte afectați,…

- Foto: captura Digi24 Peste 100 de dambovițeni, confirmați pozitiv cu virusul Covid-19 au cerut externarea, inainte de vindecare, sau au Post-ul TARGOVIȘTE: Pacienții externați la cerere, intre “nu credeam” și “nu medicii salveaza, ci Dumnezeu” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Tirul de terapie intensiva mobila din curtea Spitalului Județean din Ploiești este folosit de cateva zile pentru tratamentul pacienților bolnavi de COVID-19 intrucat secția ATI COVID este plina, transmite TVR . Medicii au solicitat unitatea suport de la DSU ca sa nu intre in blocaj și sa fie nevoiți…

- Medicii de familie nu mai pot acorda concediu medical unui pacient care a avut COVID-19, care a stat in izolare sau in carantina, ori care a plecat pe propria raspundere din spital. Ordinul de ministru care reglementa aceasta situatie a fost desființat.Medicul de familie Raluca Zoițeanu afirma…

- Umbla zvonul prin targ ca medicii stomatologi au crescut prețurile pentru tratament, iar bistrițenii trebuie sa scoata din buzunar mai mulți bani pentru a plati taxe de dezinfectare impotriva infecției cu COVID-19. Dentiștii neaga ca ar cere o asemenea taxa, dar bistrițenii spun ca sunt nevoiți sa achite…

- Aceștia sunt pregatiți sa-și reia activitatea, dupa o intrerupere de peste doua luni, și au facut inclusiv investițiile necesare spre a se conforma cerințelor impuse de autoritați dupa apariția Covid 19. Stomatologul targumureșean Nemes Szabolcs subliniaza ca primul pas, inainte de stabilirea programarilor,…

- „Ordonanța de urgența a Guvernului a fost amendata in acest fel de catre comisia de buget a Senatului, iar senatorii urmeaza sa și voteze, marți, in plen aceasta modificare”, anunța profit.ro. Amintim ca luna trecuta, Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, declara ca medicii care se ocupa de pacienții…