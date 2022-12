Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de medici de la Spitalul pentru Copii „Sfanta Maria” din Iasi a reusit, dupa 20 de ore petrecute in sala de operatie, sa replanteze bratele fetei de 15 ani, una dintre victimele care se afla in autocarul rasturnat la intrarea in municipiul Pascani in noaptea de vineri spre sambata. „Din fericire,…

- O adolescenta de 15 ani a fost grav ranita vineri noaptea la Pașcani, unde autocarul in care calatorea s-a rasturnat. Alexia facea parte dintr-un ansamblu folcloric din Botoșani și mergea alaturi de colegii ei la un festival la Slobozia, in Ialomița. Parinții fetei fac acum apel pentru donarea de sange,…

