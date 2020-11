Medicii au primit asigurări că întreg personalul medical este luat în calcul pentru vaccinarea împotriva COVID-19 Asociația Profesionala a Medicilor de Ambulator, care reprezinta medicii din ambulatoriul de specialitate din intreaga țara, a primit asigurari de la coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, medicul Valeriu Gheorghița, ca tot personalul medical, indiferent de forma de organizare, este luat in considerare pentru procesul de vaccinare impotriva COVID-19. Precizarile vin dupa ce o parte dintre DSP-uri au eșuat in a cere acordul pentru vaccinare de la personalul medical in județe intregi. Campania de vaccinare a personalului medical ar urma sa inceapa la mijlocul lunii ianuarie, potrivit… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In contextul pandemiei, toți specialiștii recomanda vaccinarea antigripala pentru a evita suprapunerea celor doua infecții. Ce se intampla insa in cazul persoanelor care au facut deja boala cauzata de noul coronavirus?!Campania de vaccinare antigripala pentru sezonul 2020-2021 a inceput și in Romania.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, ieri, ca este posibil ca medicii de familie care se ocupa de pacienți care au COVID-19 sa primeasca un bonus financiar, potrivit Hotnews. Șeful Guvernului a precizat ca va avea discuții, alaturi de ministrul Sanatații, cu reprezentanții medicilor de familie care s-au…

- Este posibil ca medicii de familie care se ocupa de pacienți care au COVID-19 sa primeasca un bonus financiar. Anuntul a fost facut astazi de premierul Ludovic Orban, potrivit HotNews. Șeful Guvernului a precizat ca va avea discuții, alaturi de ministrul Sanatații, cu reprezentanții medicilor de familie.…

- Medicii au inclus in lista schemelor de tratament, destinate bolnavilor infectați cu noul coronavirus, un medicament folosit, pana acum, in tratarea inflamațiile generale cronice, indeosebi a artritei reumatoide.

- Deciziile luate de autoritati in privinta inchiderii salilor de slot machines nu vor avea niciun efect epidemiologic, dar aduc prejudicii majore bugetului de stat si economiei, avertizeaza Asociatia Organizatorilor de Sloturi din Romania - ROMSLOT, intr-un comunicat."Decizia pripita nu aduce…

- La sapte luni de la primul caz de COVID-19 in Romania, Institutul National de Sanatate Publica (INSP) nu are o centralizare a infectiilor intraspitalicesti asociate pandemiei, fie ca vorbim despre oameni care s-au infectat cu noul coronavirus in spital, fie despre infectii cu alte virusuri sau bacterii…

- Vaccinul gripal tetravalent administrat gratuit in cabinetele medicilor de familie persoanelor care fac parte din grupele cu risc de imbolnavire, in cadrul programului național de vaccinare, este disponibil pentru distribuție in Romania, incepand de saptamana aceasta. Prima tranșa ajunsa in țara noastra,…

- Incepand de saptamana aceasta, este disponibil pentru distribuție in Romania vaccinul gripal tetravalent administrat gratuit in cabinetele medicilor de familie persoanelor care fac parte din grupele cu risc de imbolnavire. Acesta este disponibil in cadrul programului național de vaccinare, potrivit…