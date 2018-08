Stiri pe aceeasi tema

- Echipajele medicale au acordat asistenta medicala, vineri, la protestul din Piata Victoriei, pentru 440 de persoane, intre care 24 erau jandarmi, informeaza ISU Bucuresti-Ilfov. Peste 60 de oameni au fost transportati la spital. 440 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, la protestul din…

- Echipajele medicale au acordat asistența medicala, vineri, la protestul din Piața Victoriei, pentru 440 de persoane, intre care 24 erau jandarmi, informeaza ISU București-Ilfov. Peste 60 de oameni au fost transportați la spital, scrie Mediafax.440 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale,…

- Jandarmii au intrat in forta in Piata Victoriei, gonind oamenii, desi mii de persoane protestau in continuare. Protestul ”Diaspora”, inceput in mod pașnic, s-a incheiat cu adevarate batalii in strada intre manifestanți și forțele de ordine.

- Echipajele medicale au acordat asistenta medicala, vineri, la protestul din Piata Victoriei, pentru 440 de persoane, intre care 24 erau jandarmi, informeaza ISU Bucuresti-Ilfov. Peste 60 de oameni au fost transportati la spital.

- Echipajele de prim ajutor SMURD au acordat asistenta medicala, in intervalul orar 17,30-19,00, unui numar de 40 de persoane dintre cele aflate vineri dupa-amiaza la mitingul din Piata Victoriei. Un alt...

- Echipajele de prim ajutor au acordat ingrijiri medicale unui numar de 36 persoane dintre cele aflate vineri dupa-amiaza la mitingul din Piata Victoriei, dintre care doua au dorit sa fie transportate la spital,...

- 36 de persoane, printre care doi jandarmi, au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa incidentele din Piața Victoriei, anunța reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) București-Ilfov. Doar doua persoane au dorit transportul la spital, transmite Mediafax.Echipajele de…

- Mai multe persoane, prezente sambata in Piata Victoriei, pentru mitingul PSD - ALDE, au prezentat stari de rau. Reprezentantii ISU Bucuresti-Ilfov au precizat, pentru AGERPRES, ca au fost sesizate 47...