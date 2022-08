Medicii au intervenit de urgență la Splash! Vedete la apă. Ce i s-a întâmplat lui Jorge: „Nu mai puteam să respir” Jorge a acceptat din nou provocarea Splash! Vedete la apa in cea mai noua editie a show-ului de la Antena 1, difuzata in aceasta seara, de la 20:30, la Antena 1. La antrenamente insa, artistul a facut un atac de panica, dupa ce a urcat pe una dintre platforme, iar medicii care erau prezenți pe marginea bazinului au intervenit imediat. El a primit ingrijiri de specialitate și inainte de saritura individuala. Ce a pațit cantarețul, care a fost saltul executat de el, dar și cum s-au descurcat colegii sai, telespectatorii pot afla urmarind ediția show-ului din aceasta seara, de la 20:30, pe Antena… Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

