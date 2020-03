Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala a Penitenciarelor face verificari dupa ce un detinut de la Penitenciarul Rahova, cu suspiciune de coronavirus, s-a aflat in sala de judecata joi,la Tribunalul Bucuresti, ceea ce a determinat suspendarea temporara a activitatii instantei.

- Sedintele de judecata de la sectiile penale ale Tribunalului Bucuresti au fost suspendate joi, dupa ce un magistrat a constatat ca in sala de judecata a fost adus un inculpat care ar fi fost suspect de coronavirus, scrie Agerpres.Un magistrat ar fi constatat ca la dosarul unui inculpat, prezent in boxa…

- Sedintele de judecata de la sectiile penale ale Tribunalului Bucuresti au fost suspendate joi, dupa ce un magistrat a constatat ca in sala de judecata a fost adus un inculpat care ar fi fost suspect de coronavirus, scrie...

- Sedintele de judecata de la sectiile penale ale Tribunalului Bucuresti au fost suspendate joi, dupa ce un magistrat a constatat ca in sala de judecata a fost adus un inculpat care ar fi fost suspect de coronavirus. Informatia a fost confirmata de un avocat prezent in sala de judecata.…

- Ședințele de judecata de la secțiile penale ale Tribunalului București au fost suspendate dupa ce un magistrat ar fi realizat ca unul dintre inculpații arestați aduși in fața sa ar fi suspect de infestare cu virusul chinezesc.Magistratul ar fi vazut la dosarul acestei persoane un referat medical in…

- Actualizare: Rezultatul testelor efectuate este negativ pentru coronavirus. Știre inițiala: O fetița de 6 ani, din municipiul Piatra Neamț, este suspecta de coronavirus. Anunțul nu a fost facut, cum ar fi normal, de DSP Neamț, așa cum s-a stabilit de Comitetul pentru Situații de Urgența Neamț, el a…

- Anuntul a fost facut luni de catre Parchetul Tribunalului Bucuresti. Institutia a precizat ca a fost sesizat Tribunalul Bucuresti cu propunerea de arestare preventiva a lui Mario Iorgulescu, fiul sefului Ligii Profesioniste de Fotbal Gino Iorgulescu, pentru infractiunile de omor si conducere a unui…

- O femeie insarcinata și infectata cu noul coronavirus a nascut o fetița sanatoasa, in nord-estul Chinei, a anunțat luni agenția de presa Xinhua.Femeia, care traiește in provincia chineza Heilongjiang, era insarcinata in 38 de saptamani in momentul in care a dezvoltat o febra puternica, joi, și a ajuns…