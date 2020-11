Medicii au anunțat cine are prioritate la vaccinul anti-Covid-19 în România: 'Sunt bazate pe niște criterii obiective!' Lucratorii din sistemul de sanatate public și privat, ingrijitorii din centrele pentru bolnavii cu dizabilitați, creșe sau caminele de batrani fac parte din grupurile care vor avea prioritate la vaccinare. Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID din Romania, medicul Valeriu Gheorghița, a vorbit la Digi24 despre criteriile prioritare de care se va ține cont, relateaza Mediafax. Citește și: Cazul de la Neamț se poate repeta și la Braila! Președintele PNL, dupa ce mai multe spitale nu au autorizație la incendiu: 'Sper sa ne fereasca Dumnezeu' „In funcție de disponibilitatea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

