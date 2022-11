Medicii atrag atenţia: Ne aşteaptă un val de ciroze de sezon! Un nou motiv de ingrijorare pentru romani: specialistii afirma ca, in aceasta perioada de sfarsit de toamna, a crescut intr-un mod alarmant numarul cirozelor de sezon: "E si normal, de fapt, sa se intample asa. Se stie ca, de obicei, anual, in luna noiembrie, ne confruntam cu asemenea valuri de ciroze. Un motiv ar fi lipsa de informare din surse autorizate: oamenii prefera sa se ia dupa ce citesc pe Facebook ori pe Twitter, se intalnesc in grupuri, petrec multa vreme impreuna si astfel se ajunge la cresterea numarului de imbolnaviri. Principala cauza ramane, totusi, vinul nou, fiindca e ieftin… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Ucrainei a retras acreditarile unor jurnaliști, pe motiv ca au relatat din orașul Herson, intr-un moment in care situația din oraș inca nu era stabilizata. Acreditarile au fost anulate de conducerea armatei ucrainene. „Recent, unii reprezentanti ai media au ignorat interdictiile si avertismentele…

- Presedintele Asociatiei Medicilor de Familie Bucuresti-Ilfov, Sandra Alexiu, a declarat miercuri ca, desi deocamdata nu s-au inregistrat cazuri active de gripa, se asteapta la un sezon gripal "greu". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu, devenit cel mai controversat membru al guvernului Ciuca, s-a intors de la Bruxelles și pare sa-i ironizeze pe cei care ii cer demisia. Este de menționat ca, printre cei care l-au criticat, in ultimele zile, pe ministrul Dincu, s-au aflat președintele Iohannis…

- „In cazul unor infecții severe se poate sa nu mai existe soluții terapeutice”, atrag atenția reprezentanții spitalului „Victor Babeș” din Timișoara asupra efectului consumului de antibiotice fara recomandare medicala. Este o adevarata problema de sanatate publica.

- Un accident cumplit s-a produs in București! Un tanar de doar 26 de ani a decedat dupa ce motocicleta pe care o conducea s-a izbit de o mașina. Accidentul cumplit s-a produs luni seara, in data de 10 octombrie, la intersecția dintre Șoseaua Vitan-Barzești cu Splaiul Unirii, București. Conform oamenilor…

- „In cazul unor infecții severe se poate sa nu mai existe soluții terapeutice”, atrag atenția reprezentanții spitalului „Victor Babeș” din Timișoara asupra efectului consumului de antibiotice fara recomandare medicala. Este o adevarata problema de sanatate publica.

- Medicii atrag atentia ca au aparut primele suspiciuni de gripa din acest sezon. Specialistii din sanatate au avertizat, in mod repetat, ca se asteapta ca in aceasta iarna impactul gripei sa fie unul important, dupa doi ani in care transmiterea acestui virus a fost limitata de masurile de protectie anti-COVID.…

- Familia Reginei Elisabeta a II-a se grabește sa ajunga la monarhul bolnav, semn ca lucrurile sunt cat se poate de serioase cu aceasta. Medicii sunt ingrijorați de starea de sanatate a Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii și au recomandat ca aceasta, in varsta de 96 de ani, sa ramana sub supraveghere…