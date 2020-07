Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Romana de Anestezie Terapie Intensiva (SRATI) se opune detasarii medicilor si asistentilor ATI la Institutul „Matei Bals”, acuzand un abuz de putere comis de directorul institutului, medicul Adrian Streinu Cercel. Ministrul Sanatatii a trimis corpul de control pentru a verifica acuzatiile.

- Cei de la PSD lanseaza un atac dur la adresa PNL, pe pagina oficiala de Facebook. Social-democrații arata ca liberalii au dus economia la terapie intensiva, iar nivelul de trai al romanilor este in carantina.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 92: Danuța este singurul om…

- Deranjat ca CCR a decis ca pacienții asimptomatici și internați cu forța sa nu mai fie ținuți in spitale sau acasa, premierul Ludovic Orban face acuzații grave la adresa Curții. Premierul susține ca pe secțiile de ATI nu mai sunt medici, asta deși doar puțin peste 200 de pacienți cu coronavirus sunt…

- Europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședintelui PNL, a ignorat starea de alerta și i-a ținut ziua fiicei sale cu 100 de invitați la un restaurant clujean. Legea spune ca in starea de alerta, in toata Romania sunt interzise evenimentele in interiorul restaurantelor, fiind permise numai cele de…