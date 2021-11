Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara au ajuns pur și simplu la capatul puterilor din cauza numarului foarte mare de pacienți infectați cu coronavirus, majoritatea nevaccinați. „Atunci cand vezi secțiile de Terapie Intensiva pline cu pacienți a caror viața atarna de un fir de par, din…

- Spitalele din Romania nu mai fac fața numarului de cazuri COVID-19. Medicii sunt foarte solicitați, iar țara noastra a cerut ajutorul celorlalte state Europene. Italia este alaturi de noi. Patru pacienți bolnavi de COVID-19 au fost transportați cu un avion militar. Aceștia au preluați de o aeronava…

- Sase pacienti bolnavi de Covid-19 au fost transferati, miercuri, cu o aeronava militara a Fortelor Aeriene Germane in doua spitale nemtesti. Numarul celor care au fost transferati in Germania a ajuns miercuri la 18 persoane, iar oficialii romani iau in calcul sa ceara ajutor in continuare si altor state,…

- Numarul copiilor depistati pozitiv cu COVID-19 si care au nevoie de internare la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi se mentine ridicat in ultima perioada. Ieri, in spital se aflau internati aproape 30 de copii, 23 dintre ei pe zona rosie si sase care au nevoie de tratament in ATI. „Pe perioada de…

- La Spitalul Universitar de Ugența București se inregistreaza 45 de decedați pe zi - COVID și non-COVID. De regula, necesarul lunar de saci este de 100. Numarul sacilor a fost suplimentat la 500. 45 de decese pe zi inseamna 10% din total pacienți, COVID și non-COVID.Angajați din spital spun ca instituția…

- Acum cand a crescut atat de mult numarul pacienților ce au o boala acuta (COVID-19 și altele) exista o presiune imensa pe sistemul medical romanesc. Toate masurile nepotrivite se deconteaza acum. „Va rog din suflet: nu va mai tratați, singuri, acasa, dupa rețete „faimoase” care circula pe net. Combinația…

- Cea mai grea saptamana de la debutul pandemiei RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - România închide cea mai grea saptamâna de la debutul pandemiei de COVID-19 în care s-au stabilit mai multe recorduri negative. Cele mai multe cazuri nou diagnosticate - peste 15.000,…

- De la o zi la alta, numarul celor care ajung la spital cu Covid este tot mai mare. In Mehedinți, la Spitalul Judetean din Severin, au fost internati, numai noaptea trecuta 49 de pacienti. In ultimele 24 de ore 8 dintre bolnavii cu covid au pierdut lupta.