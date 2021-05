Covidul nu se transmite nici prin suprafețe, nici in magazine și in niciun caz in aer liber, avertizeaza medicii. Și asta pentru ca este nevoie de o cantitate foarte mare de particule virale, in incaperi inchise și neaerisite, pe care persoana respectiva sa le inhaleze o lunga perioada de timp ca sa se contamineze, susțin […] The post Medicii arunca in aer teroarea contaminarii: Covidul nu se ia atat de ușor first appeared on Ziarul National .