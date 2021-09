Medicii ajung la capătul puterilor: Oboseala și stresul își spun deja cuvântul Situația devine din ce in ce mai alarmanta in spitalele din Romania, iar Colegiul Medicilor din Bucuresti trage un semnal de alarma inaintea valului 4 al pandemiei si cere masuri urgente privind riscul epuizarii. Mai exact, specialistii arata ca 1 din 5 profesionisti din sanatate prezinta simptome de depresie si anxietate, iar cel putin 4 din 10 se confrunta cu probleme de somn sau insomnie. ”Ne aflam in fata unui nou val al pandemiei de COVID-19 – cel de-al 4-lea. Spitalele bucurestene sunt din nou in alerta. Medicii si intregul personal medical sunt nevoiti iarasi sa faca fata numarului mare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

