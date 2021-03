Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Colegiului Medicilor din Romania, Daniel Coriu, afirma ca, daca in sistemul sanitar se va aplica viitoarea lege care va interzice cumulul pensiei cu salariul de la stat, „sistemul medical va intra in colaps” in anumite regiuni unde se inregistreaza un deficit de personal medical si unde…

- Ministrul Muncii Raluca Turcan a anuntat ca proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul din sistemul bugetar si prin care persoanele din sistemul public sau privat, ajunse la varsta de pensionare, pot opta sa isi continue activitatea pana la 70 de ani va fi pus de joi in transparenta…

- Medicii trag un semnal de alarma și spun ca noua tulpina britanica face ravagii in Republica Moldova, relateaza stiri.md. Moldova inregistreaza tot mai multe cazuri de infectari cu virusul SARS-COV-2, iar formele bolii sunt tot mai grave. In condițiile in care sistemul medical este epuizat pana la…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat marți seara ca pregatește un proiect de lege prin care sa fie interzis cumulul pensiei cu salariul in sistemul public. ”Avem foarte mulți oameni care in momentul de fața se pensioneaza anticipat și se reangajeaza la stat cumuland pensia și salariul. Am pregatit…

- Discontinuitatea administrarii tratamentelor recomandate pacientilor cronici, "fara de care nu pot trai", poate duce la declansarea episoadelor de acutizare a bolii, atentioneaza Alianta Pacientilor Cronici din Romania (APCR), potrivit Agerpres. Citește și: Lovitura sub centura in coaliție:…

- Sistemul medical este supus zi de zi unor noi provocari. Numarul bolnavilor de COVID-19 este intr-o continua ascensiune, iar spitalele sunt pline cu bolnavi. Doctorii fac tot posibiliul ca sa asigure cateva locuri de rezerva pentru noii pacienti.