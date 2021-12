Stiri pe aceeasi tema

- Medicii din Timișoara organizeaza o acțiune de informare privind vaccinarea și riscurile infectarii cu Covid-19. Aceasta va avea loc in bisericile catolice din municipiu. Cadrele medicale vor sta de vorba cu enoriașii la finalul slujbei.

- L-am avut pe Ioan Cantacuzino, fondatorul școlii romanești de imunologie si patologie experimentala. Pe Victor Babeș, autorul primului tratat de bacteriologie. Nicolae Paulescu este romanul care a creat insulina, iar Mina Minovici a fost fondatorul scolii romanesti de medicina judiciara si intemeietorul…

- Grecia anuntat joi o serie de masuri pentru cei nevaccinati, printre care interdictia de a intra, cu incepere de luni, in spatii inchise, cu exceptia localurilor pentru luat masa. Bisericile intra si ele in aceasta categorie de locuri unde nu poti intra fara un test negativ. In acelasi timp, purtarea…

- Cadrele medicale sunt pe primul loc in topul increderii romanilor cand vine vorba de informații legate de pandemia de COVID-19. Jumatate dintre respondenții unui sondaj IRES i-au indicat pe medici, insa 1 din 5 romani nu are incredere in nimeni pe acest subiect. Jumatate dintre romani spun ca au cea…

- Spitalul Militar din Timișoara ofera locuri de munca, pe perioada determinata, pentru medici, asistenți, ingrijitoare și brancardieri pe structura Covid a spitalului. Dosarele se pot depune pana in 22 octombrie.

- Un barbat in varsta de 40 de ani, care era internat la Spitalul Municipal din Timișoara, a fost dat in urmarire generala dupa ce a disparut din unitatea medicala. Acesta, un migrant afgan, a fost internat in data de 22 septembrie, și s-a facut nevazut din unitatea medicala luni, 27 septembrie. „Acesta…

- Numarul de paturi in zona roșie a Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș din Timișoara a fost suplimentat de luni, dupa ce in ultimele zile a fost „o explozie” de pacienți care au ajuns la unitatea medicala. Potrivit reprezentanților spitalului, numarul de paturi…

- Comunicat de presa 15.09.2021 Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis este 1,71. Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori: Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai…