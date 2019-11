Medici șpăgari din Cluj trimiși în judecată de DNA Doi medici din Cluj-Napoca au fost trimisi in judecata de procurorii DNA intr-un dosar in care sunt acuzati de luare de mita, dupa ce ar fi primit bani pentru a ajuta mai multe persoane sa obtina... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete! Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

