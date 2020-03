Medici și infirmieri de la Spitalul din Huedin, în carantină, după ce au intrat în contact cu un pacient pozitiv COVID-19 UPU Cluj au trimis, în cursul zilei de vineri, un pacient pentru internare la Spitalul din Huedin, cu scopul de a elibera locurile din spital destinate urgențelor. La o zi dupa internare, medicii de la Huedin au sesizat ca starea pacientului se înrautațește, aceștia suspectând ca ar putea fi infectat cu coronavirus. Pacientul a fost retrimis la UPU Cluj pentru testare, fiind confirmat pozitiv cu noul coronavirus. Luni, DSP Cluj a constatat, în urma investigațiilor de la Huedin, ca 9 persoane au avut contact direct cu pacientul infectat: 3 medici,… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

