- Sute de mii de lei scoase din buzunarele medicilor care au incercat sa pacaleasca Casa de Asigurari de Sanatate. Controalele riguroase au evidențiat toate inșelaciunile. Cand au vazut cat au de platit, și-au pus mainile in cap. In urma verificarilor facute de Casa Județeana de Asigurari de Sanatate…

- Precizarile vin din partea Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS), in contextul epidemiologic datorat noului coronavirus. Persoanele nevoite sa intre in carantina din cauza suspiciunilor legate de infecția cu noul coronavirus nu trebuie sa iși faca griji ca vor avea probleme la locul de munca…

- CNAS a transmis, joi, o serie de clarificari cu privire la acordarea concediului medical și a indemnizației pentru carantina, intre acestea numarandu-se faptul ca durata concediilor medicale pentru carantina nu se cumuleaza cu durata concediilor medicale pentru alte afecțiuni.Citește și: S-a…

- Munca angajatilor Casei de Asigurari de Sanatate (CAS) Gorj este mult ingreunata de procedurile invechite de depunere a declaratiilor angajatorilor si a altor documente pe suport de hartie. Pe langa faptul ca 4 spatii din incinta institutiei su...

- Numita de scurt timp de la Sibiu la conducerea CNAS, instituție de unde au ajuns liste secrete la compania pharma KRKA, Adela Cojan spune ca ”e foarte grav ce s-a intamplat”.Fac un apel la lumea medicala, intr-un moment in care mai jos nu putem ajunge, sa ințelegem ca e nevoie de schimbarea mentalitații…

- In perioada ianuarie – noiembrie 2019, la nivelul Casei de Asigurari de Sanatate (CAS) Dambovita, au fost emise 268 de Post-ul In 2019, doar 10 dambovițeni s-au tratat in strainatate pe baza formularului “E 112“ apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Gorj are un nou director. Elena Cojocaru ocupa functia de presedinte interimar al Casei de Sanatate pana la organizarea concursului. Aceasta a fost numita in functia de director ori de cate ori a fost sc...