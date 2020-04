Stiri pe aceeasi tema

- BILANT CORONAVIRUS ITALIA. In ultimele 24 de ore, au murit 575 de persoane in comparatie cu ziua precedenta, 525, bilantul total al deceselor in Peninsula ajunge la 22.745, anunta La Repubblica. La Terapie Intensiva se afla 2.812 persoane, cu 124 mai putine fata de ziua precedenta. Inca se…

- Trei medici si o asistenta medicala din Oradea se numara printre cei 17 voluntari care au ajuns in Italia, marti, si ii vor ajuta pe medicii italieni in spitalele din Milano, unde cetatenii au fost grav afectati de epidemia de coronavirus. La sosirea in Peninsula, medicii au fluturat tricolorul romanesc.

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, ii solicita premierului Ludovic Orban sa impuna de urgența izolarea la domiciliu pentru toți cetațenii. El arata ca odata cu aceasta masura vor trebui inghețate ratele romanilor și un generat un mecanism funcțional pentru cei aflați in șomaj tehnic.Citește…

- O femeie din judetul Mehedinti este cercetata penal, dupa ce nu a respectat masura izolarii la domiciliu, ea iesind din locuinta pentru a merge la un magazin din localitate, unde a stat de vorba cu mai multe persoane, potrivit news.ro.Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Este alerta la Botoșani dupa ce un bebeluș de doar zece luni a ajuns la spital prezentand simptome specifice coronavirusului. Vinovata de infectarea micuțului cu Covid-19 se pare ca ar fi chiar mama acestuia, intoarsa recent din Italia. Femeia a ajuns in Romania și nu a respectat izolarea, iar acum…

- FOTO – Arhiva Ministerul de Externe a anuntat, joi seara, ca un roman rezident in Lombardia, Italia, a fost confirmat cu infectie cu virusul Covid-19, scrie Mediafax. Acesta este primul roman din Italia diagnosticat cu noul virus. Potrivit autoritatilor, acesta are simptome usoare, fiind in auto-izolare…

- Un barbat care nu a respectat masura de izolare la domiciliu pentru o perioada de 14 zile, dupa ce s-a intors in țara din Italia, a fost amendat cu 10.000 de lei de inspectorii Directiei de Sanatate...

- Universitatea Vasile Goldis din Arad cere ministerului educatiei suspendarea cursurilor pentru 14 zile. Masura se impune in conditiile in care aici invata foarte multi studenti din Italia, tara in care s-a declansat epidemie de coronavirus. Oficialii universitatii spun ca se incearca astfel limitarea…