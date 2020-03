Stiri pe aceeasi tema

- Inca doi cetateni romani au murit in Italia, ca urmare a infectiei cu COVID-19, iar, in prezent, 29 de romani din strainatate au fost confirmati cu noul coronavirus, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). ‘In conformitate cu informatiile obtinute de misiunile diplomatice si oficiile consulare…

- Opt romani aflați in Italia ca turiști sau pentru tratamente medicale, vor fi aduși in țara, vineri noaptea, cu o aeronava a Ministerului Apararii Naționale, anunța Ministerul de Externe intr-un comunicat...