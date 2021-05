Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca autoritatile ungare au revizuit conditiile de intrare in Ungaria in contextul pandemiei de COVID-19. MAE arata ca, in prezent, cetatenii romani care detin un certificat de vaccinare impotriva COVID-19 eliberat de autoritatile competente din Romania,…

- Un adolescent-problema din județul Alba, cu mai multe condamnari la activ, a fost pus in libertate, deși impotriva sa se luase masura internarii de siguranța. Autoritațile au realizat ca baiatul de 16 ani este liber abia dupa ce a comis noi infracțiuni.Cazul s-a petrecut in anul 2017, insa abia la jumatatea…

- Medicii de la sectiile de terapie intensiva din Germania au atras atentia ca singura solutie pentru a se evita supraaglomerarea spitalelor pe fondul celui de-al treilea val de infectari cu coronavirus este un lockdown sever de doua saptamani, relateaza DPA, conform agerpres.ro. Este nevoie de o combinatie…

- Ce alte masuri vor fi luate? Azi s-a decis și o vacanța de Paște de o luna pentru elevi. Nu pentru toți. Cine va continua cu școala online? Vor putea merge credincioșii la biserica de Inviere?In vreme ce valul trei al pandemiei face ravagii in țara, inca un specialist pleaca de langa ministrul Sanatații.…

- Valul trei al pandemiei cuprinde tot mai multe țari europene. In Franța are loc o creștere exploziva a cazurilor, iar Germania se inchide complet de Paște. Tot din cauza inmulțirii accelerate a infectarilor.

- Autoritatile anunta masuri pentru suplimentarea locurilor pentru pacientii infectati cu coronavirus, cei care au forme moderate si severe de boala. Dupa o discutie cu managerii spitalelor din Bucuresti s-au identificat 50 de noi paturi ATI si 140 de paturi de terapie intermediara, acest lucru urmand…

- Mai multe tari din Europa se pregatesc de valul trei al pandemiei, numarul cazurilor de coronavirus fiind in crestere. Medicii avertizeaza ca de data aceasta cei mai afectati vor fi tinerii. Tarile din Europa se confrunta cu o crestere a numarului de cazuri de coronavirus din cauza noilor tulpini. Cehia…

- Sute de oameni așteapta, vineri, sa se vaccineze la centrul de la Romexpo. Oamenii au format cozi inca de la primele ore ale dimineții, printre aceștia se afla și mai mulți profesori. Campania de vaccinare a personalului din invațamant a debutat, miercuri, iar potrivit autoritaților aceștia nu mai trebuiau…