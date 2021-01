Trei cadre medicale din Timișoara au fost diagnosticate cu coronavirus dupa ce s-au vaccinat. Directorul Spitalul de Boli Infecțioase Timișoara, Cristian Oancea, spune ca cele trei cadre medicale erau deja bolnave cand s-au vaccinat, la momentul acela neavand simptome specifice bolii. „Vorbim despre doua cadre medicale și un cadru auxiliar. Cadrul auxiliar a fost diagnosticat pozitiv chiar a doua zi dupa vaccinare și celelalte cadre medicale estimativ la 6-7 zile. Nu erau inca sub protecția vaccinului, deci nu le-am pus in acest context(…)Erau in cursul bolii, simptomatic ușor toate trei și…