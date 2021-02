Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) Raed Arafat a anuntat ca a anulat ordinul de detasare la Directiile de Sanatate Publica pentru medicii si asistentii scolari si acestia vor reveni de luni in cadrul unitatilor de invatamant unde activeaza. „Vineri am anulat ordinul de…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a semnat ordinul prin care vor fi repartizare peste 1,38 milioane de teste rapide, antigen, pentru testarea elevilor, informeaza Edupedu.Documentul prevede ca testele antigen se transfera de spitale, de la Unitați de Primiri Urgențe și de…

- Autoritațile au decis: școlile se deschid din 8 februarie, cand incepe semestrul al doilea. Anunțul a fost facut, in urma cu puțin timp, de președintele Iohannis. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a chemat la discuții azi, cu incepere de la ora 15, pe premierul Florin Cițu, ministrul Sanatații,…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat ca la inceputul lunii viitoare se va definitiva situația cu privire la redeschiderea școlilor. Raed Arafat susține ca „Suntem dependenți de numarul dozelor care se primesc”. „Este creștere, zilnic avem o creștere in numarul persoanelor…

- Ca urmare a analizei de risc efectuata de catre Directia de Sanatate Publica a judetului Ilfov si avizului Institutului National de Sanatate Publica, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov a adoptat, vineri, in sedinta extraordinara, Hotararea CJSU nr. 3, prin care s-a facut propunerea…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat, vineri, ca nicio doza de vaccin nu va fi aruncata. Daca vor ramane doze de ser acestea vor fi utilizate si pentru vaccinarea persoanelor care nu fac parte neaparat din cele incluse in etapa a doua, dar intr-un mod organizat.…

- Decizia a intrat in vigoare joi, la 22:00.”Luand in considerare situatia epidemiologica generata de coronavirusul SARS-CoV-2 in comuna Berceni, unde a fost inregistrata o incidenta a cazurilor de imbolnavire de 7.66/1.000 locuitori, tinand cont de Hotararea CJSU Ilfov nr. 73/17.12.2020 emisa pe baza…

