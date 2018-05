Stiri pe aceeasi tema

- Medicii spitalului din Salisbury, unde s-au tratat Serghei Skripal și fiica lui, Iulia Skripal, au spus ca nu credeau ca cei doi vor supraviețui, transmite tvrain.ru, cu referire la emisiunea BBC Newsnight.

- Republica Ceha a efectuat anul trecut un experiment cu agentul neurotoxic Noviciok, care a fost folosit pentru otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia Iulia, a declarat joi seara presedintele ceh Milos Zeman, relateaza dpa. "Cantitatea de otrava produsa…

- Agentul neurotoxic Noviciok, folosit pentru otravirea fostului spion rus Serghei Skripal și a fiicei sale, Iulia, ar putea sa mai fie prezent in diverse locuri din Salisbury, a avertizat un om de știința guvernamental, citat de BBC .

- Serghei Skripal, 66 de ani, si fiica sa Iulia, 33 de ani, au fost gasiti in stare de inconstienta pe o banca din orasul Salisbury, in ziua de 4 martie, si s-au aflat in stare critica mai multe saptamani.Guvernul britanic a acuzat Rusia ca se afla in spatele otravirii celor doi, insa Moscova…

- Starea de sanatate a Iuliei, fiica fostului spion rus Serghei Skripal, se imbunatațește rapid, informeaza BBC . Iulia și tatal sau au fost internați cu aproape patru saptamani in urma, dupa ce au fost otraviți cu agentul neurotoxic Noviciok.

- Poliția britanica a ajuns la concluzia ca, contactul fatal cu agentul neurotoxic care la 4 martie i-a intoxicat grav la Salisbury pe fostul spion rus Serghei Skripal și pe fiica sa, Iulia, s-a facut prin atingerea ușii din fața casei. Stirea a fost data de BBC citand surse de la Scotland Yard, potrivit…

- Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a indicat ca Rusia nu a declarat niciodata organizatiei stocurile de agent neurotoxic Noviciok, relateaza vineri agentia DPA. Potrivit OIAC, nici un organism guvernamental nu a inregistrat vreodata arma chimica respectiva. Daca Rusia…

- Gazul neuroparalitic ”Noviciok”, cu care a fost otravit fostul spion rus Serghei Skripal, este posibil sa fi fost transportat in Marea Britanie in bagajul fiicei sale Iulia, aceasta fiind una dintre versiunile princiale care sunt luata in calcul de serviciile speciale din Marea Britanie, scrie The Telegraph.…