Medici fără Frontiere: Imigranţii dintr-un centru de detenţie din Libia, ţinuţi în condiţii critice Aproximativ 800 de imigranti dintr-un centru gestionat de guvern in vestul Libiei sunt tinuti in conditii critice, fara mancare si apa suficiente, a atras atentia organizatia Medici fara Frontiere (MSF), potrivit Reuters. Multi dintre imigranti sunt inchisi de peste cinci luni in centrul de la Zuwara, la circa 100 de km vest de Tripoli, unde unii au ajuns subnutriti dupa ce au fost tinuti captivi de retelele de traficanti, a precizat joi MSF intr-un comunicat. "Situatia este critica", a declarat managerul programului de urgente al MSF, Karline Kleijer. Acest centru este unul din mai multe centre… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de militanti, inclusiv atacatori sinucigași, a luat cu asalt, miercuri, sediul comisiei electorale libiene de la Tripoli, ucigand cel puțin 11 persoane și dand foc cladirii, au declarat oficialii libieni, relateaza Reuters.

- Principalul aeroport din Libia a fost atacat de rachete iar un avion a fost avariat in timp ce se pregatea de decolare, conform unui purtator de cuvant al Fortelor Speciale de Prevenire a Atacurilor Rada , chiar in ziua in care delegatiile ONU si ale Frantei au ajuns in capitala Tripoli pentru a discuta…

- Curtea de apel din Tripoli, capitala Libiei, l-a achitat marti pe Saadi Gaddafi, al treilea fiu al fostului dictator Muammar Gaddafi, pentru uciderea unui antrenor de fotbal, care a avut loc in 2005, a mentionat astazi pentru AFP o sursa judiciara.

- Primarul capitalei Libiei, Tripoli, a fost rapit din propria casa in timpul noptii de catre persoane inarmate necunoscute, a anuntat consiliul orasului joi, relateaza Reuters. „Municipalitatea din Tripoli si rezidentii sai au primit vestea rapirii primarului Abdulraouf Hassan Baitelmal de…

- Primarul capitalei Libiei, Tripoli, a fost rapit din propria casa in timpul noptii de catre persoane inarmate necunoscute, a anuntat consiliul orasului joi, relateaza Reuters, potrivit news.ro.„Municipalitatea din Tripoli si rezidentii sai au primit vestea rapirii primarului Abdulraouf Hassan…

- Primarul capitalei Libiei, Tripoli, a fost rapit din propria casa in timpul noptii de catre persoane inarmate necunoscute, a anuntat consiliul orasului joi, relateaza Reuters. „Municipalitatea din Tripoli si rezidentii sai au primit vestea rapirii primarului Abdulraouf Hassan Baitelmal de catre niste…

- Fortele armate americane au ucis sambata doi teroristi printr-o lovitura aeriana in apropierea orasului Ubari din sudul Libiei, a anuntat Comandamentul SUA din Africa printr-o declaratie preluata de Reuters. Potrivit declaratiei, atacul a avut loc in coordonare cu guvernul de uniune nationala…

- Fostul presedinte al Frantei, Nicolas Sarkozy, a ajuns in custodia politiei, marti. Fostul sef de stat a fost arestat in cadrul unei anchete privind finantarea campaniei sale electorale prezidentiale, care ar fi fost sustinuta financiar si de Libia. Fostul presedinte al Republicii este audiat…