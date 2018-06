Stiri pe aceeasi tema

- Cei peste 600 de imigranți de pe nava Aquarius au ajuns in Valencia și au inceput sa se debarce duminica dimineața, anunța presa spaniola. Migrantii salvati din Mediterana de nava Aquarius au inceput sa se debarce in Valencia duminica dimineața, incepand cu ora 07.30, dupa ce au fost aduși in Spania…

- Migrantii salvati din Mediterana de nava Aquarius au inceput sa soseasca duminica dimineata in portul spaniol Valencia, relateaza AFP. Ei au sosit la ora locala 6.30 (7.30 ora Romaniei), la bordul navei italiene Dattilo. Urmatoarele loturi sunt asteptate in Spania inainte de ora 10 (11 ora Romaniei),…

- Numarul persoanelor care vor sa scape de saracie si de conflicte si fac calatoria periculoasa catre Spania s-a dublat anul trecut si este probabil ca va creste din nou in 2018, conform agentiei vamale a UE. Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez s-a oferit deja sa primeasca nava cu migranti…

- Noul guvern socialist spaniol a promis vineri ca va restabili asistenta medicala gratuita pentru migrantii fara acte in regula, un drept eliminat de fostul guvern conservator ca masura de reducere a cheltuielilor bugetare, informeaza agentia Reuters. Aceasta decizie este a doua initiativa prietenoasa…

- Sosirea lor intervine la o zi dupa plecarea spre Spania a navei umanitare Aquarius, finantata de organizatia neguvernamentala franceza SOS Mediterranee, nava care a ramas cu 629 migranti la bord in stand-by timp de peste 72 de ore, dupa ce Italia si Malta au refuzat sa-si deschida porturile.Majoritatea…

- Premierul francez Edouard Philippe a dat asigurari marti ca Franta este ''pregatita sa ajute'' Spania ca sa-i ''primeasca'' pe cei 629 de migranti care se indreapta in prezent spre Peninsula Iberica, dupa ce au fost refuzati de Italia si Malta, informeaza AFP. "Suntem…

- Premierul maltez Joseph Muscat a anuntat luni ca tara sa va trimite provizii pe nava Aquarius, blocata in largul acestei insule din Mediterana dupa ce a salvat in weekend 629 de migranti in largul Libiei,...

- Spania a acceptat sa primeasca nava cu 629 de migranti salvati sambata in largul Libiei, dupa ce Italia si Malta au refuzat debarcarea migrantilor pe teritoriul lor, a anuntat luni seful guvernului spaniol, Pedro Sanchez, citat de AFP si Reuters. ''Seful guvernului, Pedro Sanchez,…