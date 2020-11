Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Draga Olteanu Matei a ajuns vineri seara, in stare grava la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului ‘Sf. Spiridon’ din municipiul Iasi. Potrivit medicului sef al UPU SMURD Iasi, Diana Cimpoesu, pacienta se afla in stare critica, cadrele medicale de la spitalul iesean acordandu-i ingrjiri de…

- Draga Olteanu Matei este in coma la Spitalul „Sfantul Spiridon”, din Iași. Actrița a suferit o hemoragie digestiva și viața ii este pusa in pericol. Actrița Draga Olteanu Matei a ajuns, vineri seara, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului „Sfantul Spiridon”, din Iași. Dr. Diana Cimpoeșu de la UPU…

- Actrița Draga Olteanu Matei a ajuns, vineri seara, in stare grava, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului „Sfantul Spiridon”, din Iași, scrie Hotnews.ro.Draga OIteanu Matei este in coma, cu hemoragie digestiva, a transmis medicul șef UPU SMURD Iași, Diana Cimpoeșu. Draga Olteanu Matei este una…

- Este vestea trista a serii! Draga Olteanu Matei a ajuns de urgența la spital și se afla in coma! Ce a pațit marea doamna a teatrului romanesc? Celebra actrița, in varsta de 87 de ani, este in stare grava, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Sfantul Spiridon din Iași!

- Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul ”Sf. Spiridon” din Iași a primit primele teste antigen care ofera rezultatele in maximum 15 minute pacienților suspecți a fi infectați cu noul coronavirus. Purtatorul de cuvant de la SMURD Iași, Diana Cimpoeșu a precizat ca și Spitalul de Copii ”Sf. Maria”…

- Silviu Huțanu (37 de ani), membru al formatiei SoundCheck Band din Iași, a decedat azi, rapus de COVID-19, deși nu avea comorbiditați majore. Medicii care l-au tratat spun ca au incercat toate tratamentele posibile - plasma, remdesivir, dar nimic nu a funcționat. Singura sa șansa ar fi fost probabil…

- Spitalul Județean de Urgențe „Sfantul Spiridon” din Iași a instalat trei containere in curtea unitații medicale, care sa aiba același rol precum corturile de triaj inființate de la inceputul pandemiei COVID-19. Containerele sunt incalzite, iar pacienții pot aștepta acolo venirea rezultatelor la testele…

- Primul copil din Romania confirmat cu noul coronavirus care a ajuns in urma cu cateva zile la Terapie Intensiva este mai bine. Acesta va fi transferat in secția de pneumologie. Anunțul a fost facut de Nelu Tataru, ministrul Sanatații la Digi24.„Are o stare generala buna, nu mai are un necesar de oxigen,…