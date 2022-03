Medici din Ucraina vor fi angajați în instituțiile medicale din Moldova Șase lucratori medicali refugiați din Ucraina, dintre care patru medici și doua asistente medicale, urmeaza sa fie angajați in instituții medico-sanitare publice din țara, comunica MOLDPRES. Potrivit Ministerului Sanatații, astazi au fost eliberate avize pentru angajarea lor pe perioada starii de urgența, dupa ce pe parcursul saptaminii curente au parvenit cereri in acest sens de la conducatori Citeste articolul mai departe pe noi.md…

