Cercetatorii din patru țari vor incepe curand un studiu clinic al unei abordari neortodoxe a noului coronavirus, scrie sciencemag.org. Aceștia vor testa daca un vaccin vechi de un secol impotriva tuberculozei (TB), o boala bacteriana, poate revigora sistemul imunitar, permițandu-i sa se lupte mai bine cu virusul care provoaca boala COVID-19. Studiile vor fi facute