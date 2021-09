Stiri pe aceeasi tema

- O tanara in varsta de 20 ani a murit la Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita, la aproape o saptamana de cand era internata cu COVID. Cu doua zile inainte de deces, tanara a nascut prematur, informeaza publicatia locala Bistriteanul. Tanara, insarcinata in 30 de saptamani, a ajuns la Spitalul Județean…

- Pana astazi, in județul Satu Mare s-au inregistrat 14412 imbolnaviri, 13053 vindecari și 403 decese cauzate de coronavirus. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 75 cazuri noi de imbolnavire și 4 decese. Doi pacienți de 79 ani si 76 ani, o pacienta de 70 ani la Spitalul Municipal Carei si o pacienta…

- O femeie in varsta de 51 de ani din București, vaccinata anti-Covid cu schema completa, a murit in Spitalul Județean Buzau. Pacienta fusese trasferata pe un loc la Terapie Intensiva. Surse medicale spun ca femeia de 51 de ani avea hipertensiune arteriala și obezitate. Inițial aceasta fusese internata…

- Alex Velea și Antonia sunt protagoniștii unui scandal care a zguduit showbizul romanesc din temelii. Trapperul și frumoasa lui logodnica sunt acuzați de o tanara bucureșteanca de faptul ca artiștii ar fi agresat-o in cadrul unui eveniment privat. Antonia și Alex Velea, acuzați ca ar fi agresat o femeie…

- O femeie din Belgia a murit dupa ce s-a infectat simultan cu doua tulpini diferite de coronavirus. Pacienta in varsta de 90 de ani a murit dupa ce s-a infectat simultan cu doua tulpini diferite de coronavirus – Alfa și Beta. Conform BBC, femeia nu fusese vaccinata anti-Covid. Pacienta a fost internata…

- Pacienta, care nu avea antecedente medicale speciale si nu era vaccinata, a fost internata in spital in martie 2021, dupa o serie de probleme.Testata pozitiv pentru Covid-19 la internare, a prezentat initial un nivel bun de saturatie cu oxigen si nu prezenta probleme respiratorii, conform ECCMID. Cu…

- Alexandra Pușcașu s-a stins din viața intr-o zi de vineri, lasand in urma un soț indurerat și doua fetițe orfane de mama. Plecarea fulgeratoare a mamicii care a murit dupa ce a nascut in Sectia de Obstetrica si Ginecologie a Spitalului Judetean Mavromati a starnit o intreaga revolta in mediul online,…

- Avocata de 26 de ani era insarcinata, arata analizele, iar potrivit unor surse din ancheta, Monica Cioata, ar fi știut ca urma sa devina mama. Mai mult, autopsia a mai adus și alte lamuriri.In urma analizelor nu a fost gasit gram de alcool in salngele tinerei. la inceputul anchetei a fost luata ion…