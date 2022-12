Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii din sistemul sanitar din intreaga Europa protesteaza, vineri, la Bruxelles, fata de masurile de austeritate luate de guvernanti, la manifestare fiind si 120 de membri Sanitas. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, s-a intalnit cu acestia pentru scurt timp si a transmis ulterior ca cererile…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, luni, ca in prima jumatate a anului viitor master planurile de servicii de sanatate vor fi gata pentru cinci regiuni din Romania iar cele trei care exista deja vor fi revizuite.

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe a declarat luni, in emisiunea Talk News de la Prima News TV, despre proiectul coplatii in sanatate, ca ministrul Rafila ar trebui sa deschida foarte mult dezbaterea si, atata vreme cat toti in aceasta tara contribuie si platesc taxe, principiul sustinut de ei…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, considera ca numarul mamelor minore din Romania se poate diminua doar daca acestea vor merge la scoala, iar educatia pentru sanatate sa devina o disciplina permanenta, "care sa faca parte din curricula".

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a susținut o conferința de presa unde a anunțat ca a finalizat raportul despre infecțiile nosocomiale din spitale, cerut de catre premier. Romania raporteaza in prezent 1% din totalul cazurilor externate ca fiind infectii asociate asistentei medicale, in timp ce…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca variola maimutei nu reprezinta ”in niciun caz o problema de sanatate publica” si ca reunirea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, care a solicitat asistenta internationala, prin Mecanismul de Protectie Civila al Uniunii Europene, pentru…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, considera ca pentru ca sistemul de sanatate din Romania sa fie sustenabil pe viitor, trebuie schimbata actuala politica de concentrare a atentiei exclusiv pe serviciile medicale spitalicesti.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca pandemia reprezinta inca o urgenta majora de sanatate publica, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii, chiar daca, in acest moment, Romania se afla intr-o situatie favorabila. Rafila a precizat ca avem 10.000-12.000 de cazuri de COVID-19 saptamanal.…