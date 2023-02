Stiri pe aceeasi tema

- Un roman in varsta de 45 de ani, muncitor in Italia, care traiește intr-o cladire parasita situata la marginea raului Crati, povestește ca a muncit timp de patru luni de zile și a fost platit, in final, cu doar 50 de euro și o incarcare a cartelei. „Dupa patru luni de munca grea de taiat, incarcat și…

- Personajele principale sunt: Viile Metamorfosis, S. E. R. V. E. , Davino, Vinarte, Budureasca, Domeniile Prince Matei, Avincis, Domeniul Catleya, Oprișor, Chateau Vartely, Mircesti, Chateau Cristi, Purcari, Fautor, Gitana, Cricova. Proprietarul și celebrul oenolog Fiorenzo Rista, care in parteneriat…

- Deși OMV a declarat deja ca nu va plati in Romania aceasta taxa, Ministerul de Finanțe inca nu a aflat ce trebuie sa faca, cu toate ca decizia UE este data din toamna anului trecut. Așa ca, ministerul va cere lamuriri oficiale de la Comisia Europeana. Ministerul Finantelor cere Comisiei Europene clarificari…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, despre scenariul unei candidaturi la prezidentiale in Romania a Maiei Sandu, ca este unul dintre sustinatorii unificarii Romaniei Mari, dar „una e ceea ce ne dorim si alta e realitatea”. „Vreau sa va reamintesc ca si in 2024 sunt alegeri si pentru functia…

- Un control la doi furnizori ai restaurantelor din zona Piata Alba Iulia din Bucuresti facut de inspectorii de la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a scos la iveala noi nereguli ale unitaților: tone de carne importate congelate lent si vandute apoi pe piata din Romania, potrivit…

- Miza Schengen pentru PNL: Romania a fost de acord sa preia 1.200 de migranți ● Va scumpi DIGI prețul la TV, internet și telefonie? ● Cine ancheteaza magistrații. Cum a scapat procurorul Cornescu „Corvin” de acuzația ca a colaborat cu Securitatea ● Șeful de la Imigrari a fost filmat in timp ce juca Solitaire…

- Deși mulți politicieni și analiști dadeau ca posibila luna februarie pentru discuții pe tema aderarii Romaniei la Spațiul Schengen, pereședintele Iohannis spune ca nu atunci va fi luata hotararea. Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca va continua discutiile privire la aderarea Romaniei la…

- Președintele Iohannis participa astazi la Consiliul European dar ii avertizeaza pe romani ca nu sunt șanse sa obțina o rasturnare a votului din Consiliul JAI, prin care Austria a blocat intrarea Romaniei in Schengen. Consiliul European, care se desfașoara in perioada 14 – 16 decembrie 2022 la Bruxelles,…