Stiri pe aceeasi tema

- Cei care ii trateaza le-au adus Craciunul in case pacienților cu Covid-19 de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” Timișoara, internați in zona roșie. I-au colindat de Craciun pe pacienții internați in zona roție, medici, asistente și infirmiere, cei care, zi de zi, lupta pe frontul Covid-19…

- Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara le administreaza bolnavilor cu COVID-19 un nou medicament antiviral, Favipiravir, care ajuta la eliminarea mai rapida din organism a noului coronavirus si amelioreaza simptomele infectiei provocate de SARS-CoV-2, informeaza Agerpres.…

- Medicii din Timișoara fac cu greu fața numarului de bolnavi de Covid-19 care au nevoie de ingrijire medicala. 14 oameni au murit in județ in ultimele 24 de ore, iar șase dintre ei s-au stins in secțiile de la Spitalul „Victor Babeș”, duminica noaptea, pentru ca n-au mai ajuns la Terapie Intensiva. Nu…

- Un numar de 85 de aparate, destinate ingrijirii pacienților, care au nevoie de oxygen suplimentar, au ajuns vineri la spitalele din Timișoara implicate in lupta impotriva COVID-19. Concentratoarele de oxigen sunt necesare pacienților infectați cu noul coronavirus care dezvolta simptome respiratorii…

- Medicii de familie vor monitoriza si trata pacienții asimptomatici sau cu forme ușoare de Covid-19. Medicul Virgil Musta, seful Clinicii de Infectioase de la Spitalul „Victor Babes“ din Timișoara, a explicat ce inseamna simptome ușoare și care este momentul in care pacienții trebuie sa mearga la spital,…

- Șeful secției de boli infecțioase de la Spitalul ”Victor Babeș” din Timișoara, Virgil Musta spune ca pacienții cu COVID-19 care nu au un moral prea bun fac o forma severa a bolnii, noteaza ziare.com.In acest context, Virgil Musta le-a recomandat bolnavilor de COVID-19 sa aiba incredere in specialiștii…

- Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș din Timișoara a primit o a doua tranșa din antiviralul Remdesivir... The post Cresc sansele de viata pentru pacientii cu Covid-19 internati la „Victor Babes”. O noua tranșa de Remdesivir a ajuns la Timisoara appeared first on…

- Dr. Virgil Musta, șeful clinicii de Boli Infecțioase 2, din cadrul Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, a dezbatut situația pacientilor fara comorbiditati, care au decedat in urma infectarii cu COVID-19.Intr-un interviu acordat publicației Adevarul, din luna august,…