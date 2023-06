Medice, cura te ipsum!

Stiri pe aceeasi tema

- Intre 8 și 10 iunie, Complexul va gazdui cea de-a XI-a ediție a Conferinței , la care pina acum sint peste 450 de inscriși. Anunțul a fost facut, la Radio Top, de președintele Colegiului Județean al Medicilor, chirurgul Sorin Hincu. Acesta a declarat ca tema principala este

- Ștefan Radu (36 de ani) a fost autorul unui discurs emoționant, printre lacrimi, la finalul partidei Lazio - Cremonese 3-2, ultima pentru el pe „Olimpico” in calitate de fotbalist. Ștefan Radu a aparut astazi pe „Olimpico” pentru ultima oara ca fotbalist. Se va retrage la finalul acestei stagiuni, in…

- Aproximativ 600 de elevi din Zalau au participat, joi, 18 mai, in Amfiteatrul Parcului Central Municipal, la „Marșul Carierei”, acțiune organizata de Centrul Județean de Resurse și de Asistența Educaționala Salaj ( Cjrae Salaj ), in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Salaj și Consiliul Județean…

- Rareș Prisacariu a caștigat „Romanii au talent” 2023 și premiul in valoare de 120.000 de euro aseara, la Pro TV. Ulterior, internetul s-a imparțit in doua, unii fani ai emisiunii l-au felicitat pentru victorie, alții au criticat alegerea publicului și nu au ințeles de ce l-au ales pe Rareș caștigator,…

- Ieri a fost o zi plina in cadrul campaniei anti-bullying inițiate de Catalin Moroșanu și Consiliul Județean, activitate inclusa in programul de promovare a Galei Dynamite Fighting Show , ce va fi organizata la Buzau, in perioada 13-14 mai. Fostul luptator de K1 și reprezentanții Consiliului Județean,…

- Romanul “Solenoid” al lui Mircea Cartarescu a fost premiat de Los Angeles Times: ”Inca nu-mi vine sa cred ca am caștigat” Scriitorul Mircea Cartarescu a primit premiul pentru cel mai bun roman de ficțiune, ”Solenoid”, acordat de Los Angeles Times. Este unul dintre cele mai prestigioase premii literare…

- Theo Rose, in varsta de 25 de ani, se afla in cel de-al treilea trimestru de sarcina, iar in curand, artista și iubitul ei, Anghel Damian, iși vor ține in brațe bebelușul. Vedeta a dezvaluit cum se simte in aceasta perioada.Theo Rose se afla in cel de-al treilea trimestru de sarcina și, marturisește…

- Anunțul divorțului dintre Dinu Maxer și Deea, dupa 18 ani de casnice, i-a luat pe toți prin surprindere. Cei doi au impreuna un baiat și o fata și pareau unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. O declarație facuta de artist recent, a surprins pe toata lumea.Dinu Maxer a vorbit intr-un interviu…