Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) spune sa nu cumparam maști N95, deoarece acestea ar trebui rezervate doar pentru personalul medical. Mai mult, fiind o cerere mare pentru acest tip de maști, exista și riscul apariției produselor contrafacute. Conducatorul echipei responsabile de gestionarea Covid-19…

- Statistici ale Universitații John Hopkins din Statele Unite, considerate a fi cele mai credibile din lume, anunța existența deja, la nivel planetar, a peste un milion de persoane infectate cu coronavirus. Din pacate, s-au inregistrat și 51.000 de decese, cifra confirmata și de Organizația Mondiala a…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a lansat joi platforma online Health System Response Monitor (HSRM), care va oferi dovezi despre cum actioneaza sistemele medicale nationale din Uniunea Europeana in raspunsul privind pandemia de Covid-19.

- Alexandru Rafila, presedintele Societatii de Microbologie, a anuntat ca Romania va participa, alaturi de alte state, la testarea unui nou medicament ce poate fi folosit in tratamentul infectiei cu COVID-19. Acest studiu se asteapta sa inceapa in cateva saptamani, la Institutul Matei Bals din Capitala.…

- Medicii din intreaga lume incearca sa gaseasca o soluție pentru a combate raspandirea infectarii cu noul corornavirus. Salvarea insa, poate veni de unde așteptam mai puțin, mai exact din Cuba.

- Fotbalul și sportul au fost oprite aproape in toata lumea. Toate marile competiții, de la tenis la NBA, de la Champions League la Premier League, Serie A, Bundesliga și La Liga au fost suspendate. Organizatia Mondiala a Sanatatii a declarat oficial pandemie cu Covid-19, iar cateva state, in frunte cu…

- Primul caz al unui pacient care suferea de COVID-19, boala provocata de noul coronavirus, pare sa fi aparut pe 17 noiembrie 2019 in provincia Hubei, potrivit cercetarii guvernului chinez, citata de South China Morning Post.Experții chinezi au identificat pana in prezent cel puțin 266 de persoane care…

- Autoritațile din Beijing instituie carantina de 14 zile pentru cei care se intorc in oraș. Numarul deceselor provocate de coronavirus a depașit 1.500. In Beijing locuiesc peste 20 de milioane de oameni. Autoritațile chineze au ordonat tuturor celor care se intorc in oraș sa intre in carantina timp de…