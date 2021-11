Medicamentul pe bază de anticorpi al AstraZeneca are o eficacitate de 83% în prevenirea COVID-19 AstraZeneca a anuntat joi ca medicamentul sau pe baza de anticorpi COVID-19 a prezentat o eficacitate de 83% in reducerea riscului de a contracta o forma simptomatica a bolii, conform rezultatelor unui studiu efectuat pe o perioada de sase luni, ceea ce cimenteaza pozitia de lider a producatorului de medicamente in dezvoltarea de tratamente cu rol preventiv impotriva coronavirusului, informeaza Reuters joi. Compania anglo-suedeza a declarat ca un studiu separat efectuat pe pacienti cu forme usoare pana la moderate de COVID-19 a demonstrat ca o doza mai mare din acest medicament, AZD7442, a redus… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- AstraZeneca a anuntat joi, 18 noiembrie, ca medicamentul sau pe baza de anticorpi COVID-19 a prezentat o eficacitate de 83% in reducerea riscului de a contracta o forma simptomatica a bolii, conform rezultatelor unui studiu efectuat pe o perioada de sase luni, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters.…

- Regeneron Pharmaceuticals a anuntat luni ca o singura doza din cocktailul sau de anticorpi a redus riscul de a contracta Covid-19 cu 81,6% intr-un studiu in stadiu avansat, intr-o perioada de doua pana la opt luni de la administrarea medicamentului, transmite Reuters. Actiunile companiei au crescut…

- Regeneron Pharmaceuticals a anuntat luni ca o singura doza din cocktailul sau de anticorpi a redus riscul de a contracta Covid-19 cu 81,6% intr-un studiu in stadiu avansat, intr-o perioada de doua pana la opt luni de la administrarea medicamentului, transmite Reuters preluat de news.ro Actiunile…

- Vaccinul anti-Covid-19 produs de Pfizer/BioNTech a aratat o eficacitate de 90,7% in testele clinice efectuate in cazul copiilor cu varste intre 5 și 11 ani, a anunțat vineri producatorul farma american, potrivit Reuters. 16 copii din cadrul testelor care au primit placebo au facut Covid-19, comparativ…

- Vaccinul anti-COVID-19 Pfizer/BioNTech a demonstrat o eficacitate de 90,7% impotriva coronavirusului intr-un studiu clinic efectuat pe copii cu varsta cuprinsa intre 5 si 11 ani, a anuntat vineri producatorul american, potrivit Reuters. Concluziile au fost trase de speciliști in urma unui studiu la…

- Un studiu realizat recent de compania britanica AstraZeneca arata ca un medicament realizat din anticorpi ar reduce semnificativ riscul producerii unor forme severe in infecția cu Covid-19. Concluziile apar in cadrul unui studiu in faza avansata, a anuntat luni producatorul britanic de medicamente,…

- Johnson & Johnson a spus marți ca administrarea unei a doua doze din vaccinul sau contra Covid-19 la doua luni dupa prima a crescut eficiența produsului la 94% contra formelor moderate sau severe ale bolii, transmite Reuters.Procentul este semnificativ mai mare decat protecția oferita de administrarea…

- Pfizer si Merck & Co au anuntat noi studii clinice referitoare la medicamente antivirale orale pentru Covid-19, informeaza Reuters. Pfizer a declarat ca studiul de faza medie si tarzie va inrola 1.140 de adulti nespitalizati, infectați cu SARS-CoV-2, care nu sunt expusi riscului de a avea boli grave.…