Medicamentul împotriva coronavirus se luptă cu birocrația. Declarații incendiare „Avem o molecula de 4 zile in vama. E un medicament impotriva coronavirusului. Am inceput sa ma satur și eu de birocrație. In perioada aceasta ar trebui sa se intrebe doar ”Unde sa semnez?”. Nu se poate, ca e ordinul nu știu care… Un sponsor a cumparat-o și nu poate sa o aduca pentru ca nu are autorizație de punere pe piața. Adica daca o folosesti și, Doamne ferește!, pacientul moare, poți sa fii acuzat. Mi-aș dori și eu sa pot sa beneficiez de ea și sa o dau la pacienți. Ea a fost folosita in partea de est a planetei. Urmeaza sa incercam și noi in zilele urmatoare. Speram sa ajunga la noi in… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

