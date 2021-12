Medicamentul împotriva bolii Alzheimer, Aducanumab, nu a fost aprobat pentru utilizare în UE Agenția Europeana pentru Medicamente nu a aprobat noul medicament impotrvia bolii Alzheimer pentru utilizare in Uniunea Europeana, scrie BBC. Aducanumab nu pare a fi eficient in tratarea adulților cu simptome in stadiu incipient, a spus EMA. Organizațiile caritabile pentru Alzheimer spun ca sunt dezamagite de decizie, deoarece mii de oameni au ramas fara opțiuni de tratament. Medicamentul, primul nou tratament din ultimii 20 de ani, a fost aprobat in mod controversat de SUA in iunie. La acea vreme, mulți oameni de știința au spus ca exista puține dovezi ca medicamentul ar fi benefic, in ciuda… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

