Medicamentul ce inhibă pofta de alcool - REALITATEA MEDICALĂ „Combinarea rezultatelor a trei specii și a diferitelor tipuri de studii de cercetare și apoi sa vedem asemanari in acele date ne ofera incredere ca suntem in ceva potențial important din punct de vedere științific și clinic. Aceste descoperiri susțin studiul suplimentar al spironolactonei ca un potențial tratament pentru tulburarea consumului de alcool, o afecțiune care afecteaza milioane de oameni din SUA”, a declarat Lorenzo Leggio, MD, PhD, șef al laboratorului de Psihoneuroendocrinologie clinica și neuropsihofarmacologie (CPN) și autorul principal al studiului.Este necesara o gama mai larga… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

