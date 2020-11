Aspirina va fi evaluata ca posibil tratament pentru COVID-19 in unul dintre cele mai mari studii clinice din Marea Britanie, care va analiza daca acest medicament ar putea reduce riscul de formare a cheagurilor de sange la persoanele diagnosticate cu aceasta boala, informeaza vineri Reuters, potrivit Agerpres. Oamenii de stiinta din spatele studiului clinic RECOVERY, care analizeaza o gama de potentiale tratamente pentru COVID-19, au declarat ca vor include in teste aspirina, utilizata in mod obisnuit pentru proprietatea de a subtia sangele. „Exista o justificare clara pentru a crede ca aceasta…