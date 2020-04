Stiri pe aceeasi tema

- Bolnavii de coronavirus carora li s-a administrat hidroxiclorochina, un tratament laudat si apreciat de presedintele american Donald Trump, au avut nevoie in continuare de ventilatoare mecanice, iar rata de decese in randul acestora a fost mai mare comparativ cu bolnavii carora nu li s-a administrat…

- Cazul celor doi barbați din Buzau depistați pozitiv cu COVID-19 la 12 zile dupa ce au fost declarați vindecați a ajuns in atenția ministrului Sanatații. Șeful Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat joi ca a fost demarata o ancheta in acest caz. Verificarile care vor fi efectuate in perioada imediat urmatoare…

- Lumea e afectata de pandemie, dar ne ferim de boala, de virusul care o provoaca sau de familia din care face parte? În discuțiile de zi cu zi, coronavirusul e cauza pandemiei care a dat lumea peste cap. În realitate, coronavirusurile sunt multe și doar câteva sunt…

- Medicamentul a fost laudat si de presedintele american Donald Trump, ca un tratament promitator impotriva Covid-19. "Nu e greu de facut Hidroxiclorochina. Din punctul de vedere al complexitatii tehnologice este un produs obisnuit. Problema nu e asta, ci accesul la o sursa de substanta activa. Incearcam…

- Ziarul Unirea Asociația DARUIEȘTE VIAȚA construiește din DONAȚII un spital modular pentru bolnavii infectați de coronavirus. La finalul pandemiei va fi dedicat pentru marii arsi Asociația DARUIEȘTE VIAȚA, a carui țel este sa schimbe din temelii sistemul sanitar romanesc invesind, in cei 8 ani de la…

- Infectarea cu virusul SARS-CoV-2 poate cauza atat leziuni pulmonare, cat si inflamatii generalizate, ducand la disfunctie multipla de organe in cazul pacientilor varstnici cu afectiuni cronice asociate, arata un studiu publicat de British Medical Journal (BMJ).

- O femeie din Piatra-Neamț iși pune la dispoziție pensiunea pentru cei care se lupta cu epidemia de coronavirus in aceasta perioada. Ea ofera 24 de paturi medicilor, asistenților medicali, voluntarilor și celor care au interacționat cu bolnavii infectați cu Covid-19, potrivit Mediafax.Locația…

- Bolnavii de coronavirus iși striga durerea. Cum se manifesta COVID-19? Pentru unii, e o simpla raceala, ce poate fi ușor ignorata. Alți pacienți descriu senzații cumplite. Iata prin ce au trecut trei persoane depistate cu coronavirus.