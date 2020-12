Medicamentul care omoară coronavirusul în 48 de ore. Există deja pe piață dar nimeni nu-l bagă în seamă Cercetatorii Universitatii Monash din Melbourne, Australia, au descoperit ca un medicament antiparazitic existent deja pe piata, Ivermectina, a reusit sa omoare coronavirusul in 48 de ore in conditii de laborator. Cercetatorii Universitatii Monash din Melbourne, Australia, au reusit sa omoare coronavirusul in 48 de ore, in conditii de laborator, cu ajutorul Ivermectinei, un antiparazit folosit pentru tratarea paduchilor si a scabiei. Ivermectina, descoperita in 1975, este considerata a fi unul dintre cele mai eficiente si sigure medicamente de catre OMS, fiind de asemenea ieftina. Potrivit celor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirusul ramane activ pe pielea umana timp de noua ore, de cinci ori mai lung decat virusul gripal. Acest lucru a fost anunțat pe 19 octombrie de portalul Medicalxpress cu referire la un studiu publicat de Clinical Infectious Diseases.„Supraviețuirea de noua ore a SARS-CoV-2 (tulpina…

- Nu mai putin de 10 persoane dintre cei 23 de angajati ai Primariei Ciortesti au fost testate pozitiv. Printre ele, si Alina Apostol, primarul comunei. „Inevitabilul s-a produs, din pacate pana pe data de 3 noiembrie 2020 am fost nevoita sa intrerup activitatea la sediul Primariei comunei Ciortesti",…

- In statul Victoria din centrul Australiei urmeaza sa fie relaxate unele din restrictiile impuse pentru combaterea celui de-al doilea val al epidemiei de coronavirus, a anuntat duminica premierul statului, Daniel Andrews, citat de dpa, preluata de Agerpres . Spre comparație cu Europa, de exemplu, masurile…

- Medicamentul care trateaza atat gripa cat și coronavirusul ajunge joi in Romania. Este vorba despre o tranșa de 220.000 de tablete de Favipiravir care vor fi trimise in depozitele Unifarm. In urmatoarele șase luni, in țara vor ajunge 770.000 de tablete, anunța MEDIAFAX.Favipiravir este un…

- Noul coronavirus poate ramane activ saptamani intregi pe bancnote, sticla și alte suprafețe comune, potrivit cercetarilor efectuate de un laborator de biosecuritate de top din Australia, care evidențiaza riscurile legate de manipularea bancnotelor, a dispozitivelor cu ecran tactil și manerelor și barelor…

- Noul coronavirus poate ramane activ saptamani intregi pe bancnote, sticla și alte suprafețe cu care ne intalnim in viața de zi cu zi, a constatat cel mai performant laborator de biosecuritate al Australiei. Studiul atrage atenția asupra riscurilor pe care le aduce manipularea banilor, a echipamentelor…

- Vicepreședintele Societații Romane de Epidemiologie susține ca frigul va crește permisivitatea patrunderii virusului in organism, iar scaderea sub 10 grade va duce la creșterea activitații virusului. Citește și: "In aceasta iarna vom avea doua virusuri simultan". Avertisment socant lansat…

- Studiul, publicat in Scientific Reports, raporteaza dovezi ca 26 de animale in contact regulat cu persoane pot fi susceptibile la infectie. Cercetatorii au investigat modul in care proteina spike din SARS-CoV-2 ar putea interactiona cu proteina ACE2 de care se ataseaza atunci cand infecteaza oamenii.…