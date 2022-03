Medicamentul care nu se mai găsește în farmaciile din România. Ministerul Sănătății avertizează: ‘Vă puteți îmbolnăvi’ Romanii nu mai gasesc de acum un anumit medicament in farmaciile din Romania. Ministerul Sanatații vine cu avertizari pentru cetațeni. „Nu va administrati medicamente inutile, fara un consult medical”, susțin specialiștii. In ultimele zile au crescut considerabil cererile pentru el. Medicamentul nu se mai regasește nici pe stoc, nici in depozite. Avertismentul Ministerului Sanatații: medicamentul […] The post Medicamentul care nu se mai gasește in farmaciile din Romania. Ministerul Sanatații avertizeaza: ‘Va puteți imbolnavi’ appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

