Stiri pe aceeasi tema

- Justitia americana si-a dat acceptul în aceasta saptamâna pentru o expeditie ce vizeaza recuperarea telegrafului de pe Titanic si a autorizat în acelasi timp, pentru prima data, decuparea epavei celebrului pachebot, informeaza AFP.Un judecator federal din statul Virginia a acceptat…

- Intreprinderi si institute de cercetare care lucreaza in prezent cu privire la noul coronavirus sunt tinta hackerilor sustinuti de state, au avertizat marti Statele Unite si Marea Britanie, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Centrul National britanic de Securitate Cibernetica (NCSC) si Agentia…

- Cel mai reputat specialist in boli infectioase din Statele Unite, Dr. Anthony Fauci, a declarat miercuri ca medicamentul antiviral experimental remdesivir, al companiei de biotehnologie Gilead Sciences, poate deveni tratamentul standard pentru COVID-19, dupa ce rezultatele preliminare al unui studiu…

- Ordinul care prevedea ca persoanele care revin din zone roșii din afara Romaniei (din țari precum Italia, Spania, Franța, Belgia, Marea Britanie sau Statele Unite) și cele testate pozitiv cu coronavirus, dar care nu au simptome, pot fi plasate in carantina la domiciliu a fost modificat astazi de Ministerul…

- Un summit G20 dedicat combaterii coronavirusului COVID-19, pe care autoritatile din Arabia Saudita preconizeaza sa-l desfasoare in regim online, va avea loc astazi. Regele Salman al Arabiei Saudite va prezida videoconferința extraordinara a liderilor din Grupul celor mai puternice 20 de economii ale…

- Colegiul Imperial din Londra a elaborat un model al propagarii pandemiei de coronavirus care a avut un impact profund asupra politicilor publice . Potrivit simularilor, in cel mai grav scenariu, bilanțul pandemiei ar putea genera 2,2 milioane de decese in Statele Unite și peste 500.000 de decese in…

- Netflix e cel mai mare jucator din piata de video on demand din lume. A mizat constant pe seriale, prelungite pe cel putin doua sezoane. De cealalta parte, HBO e o companie mare, dar sparta in tot felul de entitati. In Romania avem HBO Go, platforma on demand care-i ceva mai limitata decat cea din Marea…

- Amazon va angaja 100.000 de persoane in Statele Unite ale Americii pentru a raspunde puternicei cresteri a cumparaturilor online, generata de pandemia de COVID-19, si, in plus, va majora salariile personalului din depozite si distributie. Amazon a anuntat luni ca noii angajati vor lucra in…