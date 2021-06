Medicamentul anti-Covid fabricat în România, blocat de autorități Deși la 1 iulie ar fi trebuit ca Terapia Cluj sa inceapa producția Favipiravirului, singurul antiviral care și-a dovedit eficiența in Covid, autoritațile au reușit cu succes sa blocheze acest lucru. Apariția unui astfel de medicament in farmacii ar fi fost o grea lovitura pentru un alt tratament nerecomandat de OMS și extrem de scump, […] The post Medicamentul anti-Covid fabricat in Romania, blocat de autoritați first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul va avea loc in parcul Academiei Romane, incepand cu ora 11:00. Vor lua cuvantul acad. Bogdan Simionescu, vicepresedinte al Academiei Romane, in calitate de coordonator la volumului, prof.univ. Ilie Badescu, membru corespondent al Academiei Romane, dr. Luminita Chivu, director general al…

- Agentia Europeana a Medicamentul recomanda folosirea unui nou anticorp monoclonal, Sotrovimab , in tratamentul bolnavilor de COVID-19. Acesta a avut o eficacitate de 85% in prevenirea deceselor, la testare. Medicamentul, care se administreaza sub forma de perfuzie, poate fi folosit de adultii si copiii…

- Dragos Damian, directorul general al Terapia Cluj, cel mai mare producator local de medicamente, si presedinte al Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania, intervine in dezbaterea generata de anuntul surprinzator facut de Ludovic Orban cu privire la gratuitatea vaccinului…

- Delegatiile Romaniei si Maltei au fost informate ca nu vor putea participa la ceremonia de deschidere Eurovision 2021, din cauza aparitiei unor cazuri Covid in hotelul unde sunt cazate, a transmis Televiziunea publica, potrivit news.ro. In urma testarilor periodice care au loc la Rotterdam…

- Fabrica TERAPIA din Cluj Napoca va produce un medicament ce va fi folosit in tratarea pacientilor infectati cu noul coronavirus. Acesta va fi utilizat in tratarea simptomelor medii si usoare de COVID-19. Terapia Cluj, cel mai mare producator de medicamente din Romania, va introduce in fluxul de producție,…

- Un medicament folosit in tratarea simptomelor medii si usoare de COVID-19 va fi produs la Cluj-Napoca. Terapia Cluj, cel mai mare producator de medicamente din Romania, va incepe producția antiviralului din luna iunie 2021. Articolul Un medicament antiviral, folosit in tratarea simptomelor COVID-19,…

- Un medicament anti-COVID intra in producție fabrica din Cluj-Napoca. Terapia Cluj, cel mai mare producator de medicamente din Romania, va produce un medicament ce va fi folosit in tratarea pacientilor infectati cu noul coronavirus. Acesta va fi utilizat in tratarea simptomelor medii si usoare de COVID-19.…

- Premiera in tratamentul pacientilor infectati cu Sars Cov -2: medicii de familie vor putea prescrie pacientilor cu forme usoare si medii de boala favipiravir, un antivral prescris pana acum doar de catre medicii specialisti din spitale. Intr-o declarație pentru STIRIPESURSE.RO, Dragoș Damian,…