Medicamentul ”anti-covid” care provoacă ORBIREA. Medicii trag semnalul de alarmă Teama provocata de COVID-19 goleste farmaciile de Ivermectina. Este vorba despre un medicament de uz veterinar despre care circula, eronat, informația ca ar putea preveni infectia cu SARS-COV-2. Stocurile s-au golit rapid, dupa ce pe retelele sociale a fost rostogolita ideea ca medicamentul folosit pentru caini si pisici ar ucide virusul. Medicii veterinari avertizeaza insa ca Ivermectina este periculoasa pentru oameni și poate duce chiar la orbire. Medicul veterinar Aurelian Ștefan a spus la Digi24 ca a primit telefoane in legatura cu acest medicament. „Acest medicament este folosit pentru problemele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

