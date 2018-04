Medicamentele ieftine promise de PSD riscă să îmbolnăvească România Dupa ce instalarea primului guvern nu a fost chiar atat de lina si rapida, termenul a fost mutat la 1 martie 2017. Si de atunci a tot suferit amanari, cea mai recenta promisiune expirand la 1 aprilie. Nu a fost o surpriza pentru nimeni incalcarea unei promisiuni electorale, insa masura este cuprinsa intr-un ordin de ministru ce a fost in dezbatere publica pana la sfarsitul lunii martie. Iar pacientii, producatorii si distribuitorii de medicamente au avertizat ca, daca social-democratii nu renunta la ea, criza imunoglobulinei sau a citostaticelor se va extinde la multe alte categorii de medicamente.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

