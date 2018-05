Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2 mii de medicamente ar putea sa dispara de pe piata Producatorii de medicamente generice le cer autoritatilor sa ia urgent masuri pentru reducerea impactului pe care îl are taxa clawback asupra pietei farmaceutice. Ei considera ca orice întârziere va avea efecte negative,…

- Aceștia considera ca autoritațile trebuie sa ia mai intai masuri imediate pentru calculul diferențiat al taxei clawback, pentru ca abia apoi sa se poata discuta despre schimbarea legislației, care reprezinta o masura pe termen lung. Reprezentanții producatorilor de medicamente generice din Romania…

- Prognozele arata ca taxa clawback va ajunge in trimestrul IV la 30%, iar in aceste conditii toate medicamentele care costa sub 25 lei nu vor mai putea fi fabricate in tara, arata un comunicat al PRIMER - Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania. Cei 8 milioane de pacientii…

- Pacientii care au primit tratament cu Doreta 75 mg cu eliberare prelungita sau cu PANADOL Artro 665 mg sunt atentionati ca medicamentul nu se va mai gasi pe piata, ele au fost retrase din cauza complexitatii si dificultatii de gestionare a supradozajului. Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor…

- Piața farmaceutica din Romania va inregistra afaceri record in 2018, apetitul romanilor pentru pastile și tratamente fiind stimulat de campaniile publicitare din massmedia și de situația de criza din sistemul sanitar. In tentativa de a-și gasi singuri soluții pentru problemele de sanatate, romanii apeleaza…

- 123 de medicamente risca sa dispara de pe piața pana la sfarșitul anului și doar 55 dintre acestea mai au intre 1-3 alternative terapeutice, iar 24 nu au alternativa generica, atrag atenția producatorii internaționali de medicamente. Criza imunoglobulinelor ar putea fi doar varful unui aisberg ce…

- Producatorii de imunoglobulina au dat asigurari ca vor demara, incepand din aceasta luna, procedurile pentru redirectionarea pe piata din Romania de pe celelalate piete europene a unor cantitati de imunoglobulina necesare in tratarea imunodeficientelor primare si a bolilor autoimune, potrivit MS.