Medicamente și seringi expirate, la un centru de vaccinare din Arad Medicamente, diverse materiale sanitare expirate si "multe alte aspecte care nu trebuie sa existe intr-un cabinet" au fost descoperite de catre inspectorii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Arad la un cabinet de medicina de familie care este si centru de vaccinare. "Sancțiunea aplicata se ridica la 6.000 de lei, conform, HG 857/2011, cu un timp

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

